قال الإعلامي جابر القرموطي، إن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، أضاف الكثير للكرة المصرية، موضحًا أن كثرة الاستثمارات في مجال كرة القدم ستزيد من أسهم الدوري المصري.

وأضاف خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، خلال تعقيبه على المشادات الأخيرة بين آل شيخ وبعض المحسوبين على النادي الأهلي: "آل شيخ لم يذنب، المشكلة عند النادي الأهلي، فالرجل هاجم أعضاء مجلس إدارة النادي بألفاظ لا نستطيع تكرارها ومع ذلك لم يرد أحد، ولا نستطيع أن نقول إن الأمور تسير على ما يرام في النادي منذ تولي محمود الخطيب رئاسة النادي".

وتابع: "أهلا بتركي آل شيخ في مصر، واستثماراته ستضيف الكثير إلى الكرة المصرية وتعظم من دورها، والرياضة المصرية شهدت حراكًا كبيرًا بدخوله إلى الساحة الرياضية، وتغريداته شيء جيد جدًا".