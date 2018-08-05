يشهد عام 2018 ظاهرة جديدة على الأغنية العربية، حيث طرحت عدد من الأغنيات التي يشدو بها اكثر من مطرب بالإضافة إلى أن هناك تحضير لأكثر من أغنية سيتم طرحها مع نهاية العام الجاري بنفس الشكل، وهي ظاهرة تحدث لأول مرة حيث أننا اعتادنا على الأغنية الديو في السنوات الماضية.

"أنا أنا"

أولى تلك الأغنيات التي طرحت بهذه الطريقة هي أغنية "أنا أنا" التي قدمها الثلاثي العراقي ماجد المهندس والسعودي راشد الماجد والسعودي وليد الشامي، والعمل من كلمات تركي آل الشيخ وألحان وليد الشامي ومن إنتاج شركة روتانا وتم إخراج الأغنية بواسطة بسام الترك.

وهو يعد أول عمل غنائي يعمل الثلاثي مع بعضهم البعض، حيث قام كلا منهم بالغناء مع الآخر في مناسبات عديدة من قبل خلال احتفالات المملكة السعودية بعيدها القومي.

100 وش

كما أطلق الفنان تامر حسني أغنية 100 وش مع الثلاثي أحمد شيبة ومصطفى حجاج ومحمد دياب وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد "عيش بشوقك"، وحقق الأغنية نجاحا منقطع النظير وقت طرحها.

وكشف رمضان محمد مؤلف الأغنية لـ"الوطن" أن الأغنية في الأصل كانت عبارة عن ديو غنائي بين تامر ومصطفى حجاج ثم قام تامر بإدخال أحمد شيبة عليها وأخيرا تم إدخال محمد دياب.

يلا حبيبي

قدم النجم اللبناني راغب علامة نفس الفكرة في أغنيته الصيفية الجديدة "يلا حبيبي" أو "الرقصة المجنونة" حيث شاركه فيها الغناء المطربة العالمية النيجيرية سي تشي والروماني كوستي، من كلمات طونى أبى كرم، وتم تصويرها في دولة رومانيا.

تريو التسعينات

أما من التريوهات التي من المقرر أن يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة هو التريو الذي يضم جيل التسعينات وهم إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر، حيث يتم حاليا التجهيز له من قبل شركة مزيكا بالإضافة للموزع حميد الشاعري، حيث يذكر أن هشام وحميد قدما من قبل أغنية عيني فحين قدم حميد مع مصطفى قمر أغنية "غزالي".