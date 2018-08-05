قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة تطوير مراكز الشباب وإجراء انتخابات مراكز الشباب لأول مرة منذ 10 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أنه بداية من الشهر الجاري انتهاءً بمنتصف ديسمبر سيشهد 4078 مركز شباب في جميع أنحاء الجمهورية الانتخابات، حيث ستعمل مجالس الإدارات المنتخبة على تنفيذ أسس تطوير المراكز كما ستتحمل مسؤولية الرقابة عليها.

وأوضح: "سنشكل لجان رقابة على المراكز، كما سنمنح مديريات الوزارة تفويضًا لرقابة مراكز الشباب".

وتابع: "مراكز الشباب ستتحول إلى مراكز تنوير وتلاحم مع المجتمع".

وأكد وزير الشباب والرياضة على سعي الوزارة نحو تنفيذ كل توصيات وتكليفات مؤتمر الشباب بكل جوانبه.