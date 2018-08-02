عقدت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا تحت رعاية محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وذلك لبدء الاستعداد لانتخابات مجالس إدارات مراكز الشباب المزمن انعقادها في العاشر من أغسطس المقبل وإجرائها في 265 مركز شباب.

جاء ذلك بحضور مصطفي طعيمة مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، محمد عبدالمنعم مسئول إدارة البرامج، منال محمود مسؤول العلاقات الخارجية، مهدي الأبشيهي مسئول الربط الإلكتروني، السيد العجمي المسئول الإداري.

وتطرق الاجتماع إلى التواصل مع مديري الإدارات لبدء تطوير أقسام العلاقات العامة وتزويدها بالعمالة المتميزة وآليات العمل الإعلامي وعمل غرفة عمليات لبدء الاستعداد التام لانتخابات لمجالس الإدارات وتغطيتها عبر الصفحة الرسمية لمراكز الشباب والإدارات الفرعية والتواصل مع الصفحة الرسمية للمديرية.