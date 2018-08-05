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الوطن

الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

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بالفيديو| حنان شوقي تغازل "طفل التهريب": "كنت زيك وأنا صغيرة"

بالفيديو| حنان شوقي تغازل "طفل التهريب": "كنت زيك وأنا صغيرة"

أحد مهربي بورسعيد: "المذيعة متقدرش تعمل حوار مع حيتان التهريب"

أحد مهربي بورسعيد: "المذيعة متقدرش تعمل حوار مع حيتان التهريب"

طفل التهريب: "محدش يؤذي المذيعة عشان عندها عيال.. وربنا يسامحها"

طفل التهريب: "محدش يؤذي المذيعة عشان عندها عيال.. وربنا يسامحها"

بالفيديو| "الصحة": هالة زايد أحالت مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق

بالفيديو| "الصحة": هالة زايد أحالت مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق

البيان الـ26 للقوات المسلحة "سيناء 2018": قتل 52 إرهابيا وتدمير عربات

البيان الـ26 للقوات المسلحة "سيناء 2018": قتل 52 إرهابيا وتدمير عربات

سيارة تدهس طفلا أثناء عبوره الطريق بالشرقية

سيارة تدهس طفلا أثناء عبوره الطريق بالشرقية

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بعد نشر "الوطن" قصته.. تركي آل الشيخ يزور زملكاويا غيّر مبادئه.. ويأمر: جددوا له ورشته

بعد نشر "الوطن" قصته.. تركي آل الشيخ يزور زملكاويا غيّر مبادئه.. ويأمر: جددوا له ورشته

والد محفوظ المتهم بـ"تهريب ببورسعيد": ابني راجل ولم يفعل شيئا نخجل منه

والد محفوظ المتهم بـ"تهريب ببورسعيد": ابني راجل ولم يفعل شيئا نخجل منه

تفاصيل الالتحاق بأكبر أكاديمية لتدريب الدعاة.. "إقامة كاملة للواعظات"

تفاصيل الالتحاق بأكبر أكاديمية لتدريب الدعاة.. "إقامة كاملة للواعظات"

بعد استئناف نقل النفط به.. التفاصيل الكاملة لأزمة "باب المندب"

بعد استئناف نقل النفط به.. التفاصيل الكاملة لأزمة "باب المندب"

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