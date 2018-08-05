هاجم الإعلامي وائل الإبراشي، الفنان محمد رمضان بعدما طرح أغنية "الملك"، معتبرًا الأغنية نوعًا من أنواع الغرور.

وأضاف خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "الأغنية القادمة له سيدعي فيها أنه المهدي المنتظر أو سيدعي النبوة، فهو يعيش حالة من العنجهية والغرور، والمسألة متعلقة بعقد نفسية".

وتابع أنه لا مانع من تقديم أي نوع من أنواع الفنون، موضحًا أن رمضان يقدم الأغنية نكايةً في منافسيه ولكي ينتقم منهم.

ووجه الإبراشي رسالة لمحمد رمضان، قال فيها: "سيب الجمهور يقول إنك رقم 1، فرمل نفسك شوية، فأغانيك تحتاج إلى تحليل نفسي، أنت موهوب لكنك أكبر عدو لنفسك".