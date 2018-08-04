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الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

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فيديو| خبراء عن "طفلة الرقص بالسنجة": كائن مفكر ومقلد في غياب التربية

فيديو| خبراء عن "طفلة الرقص بالسنجة": كائن مفكر ومقلد في غياب التربية

"قاتلة رضيعتها".. مجهولة تلقي طفلتها في "سيفون" بعد الولادة وتهرب

"قاتلة رضيعتها".. مجهولة تلقي طفلتها في "سيفون" بعد الولادة وتهرب

الإبراشي: "محمد رمضان ناقص يقول أنا المهدي المنتظر"

الإبراشي: "محمد رمضان ناقص يقول أنا المهدي المنتظر"

وزيرتا البيئة والاستثمار يتفقدان حديقة السلام لبحث تطويرها

وزيرتا البيئة والاستثمار يتفقدان حديقة السلام لبحث تطويرها

والد محفوظ المتهم بـ"تهريب ببورسعيد": ابني راجل ولم يفعل شيئا نخجل منه

والد محفوظ المتهم بـ"تهريب ببورسعيد": ابني راجل ولم يفعل شيئا نخجل منه

موجة حر تضرب أوروبا.. حرائق وإغلاق للمفاعلات النووية وذوبان للأسفلت

موجة حر تضرب أوروبا.. حرائق وإغلاق للمفاعلات النووية وذوبان للأسفلت

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تعرف على "عطية" البطل الصعيدي الذي كرّمه السيسي بعد 45 سنة من رحيله

تعرف على "عطية" البطل الصعيدي الذي كرّمه السيسي بعد 45 سنة من رحيله

مذيعة بورسعيد تعتذر عن انفعالها: "ممكن أبوس رأسهم لأنهم أولادي"

مذيعة بورسعيد تعتذر عن انفعالها: "ممكن أبوس رأسهم لأنهم أولادي"

ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الأولى.. غياب الأهلي والزمالك عن الصدارة

ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الأولى.. غياب الأهلي والزمالك عن الصدارة

مستشفى أحمد ماهر يحتضن «وهمان»: «أحنّ عليا من الدنيا»

مستشفى أحمد ماهر يحتضن «وهمان»: «أحنّ عليا من الدنيا»

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