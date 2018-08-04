أثارت تدوينة الفنان رامي صبري، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي قال فيها "الملك هو الله"، آراء المعلقين خاصة بعد الأغنية الأخيرة للفنان محمد رمضان والتي كانت بعنوان "أنا الملك".

واختلف المعلقين ما بين مؤيد ومعارض لأغنية "محمد رمضان"، حيث انصبت تعليقات تلك التدوينة على الفنان محمد رمضان فقط، وقال أحد المعلقين: "والله يا فنان هو شايف نفسه رقم واحد حقه، هو شايف نفسه بيعتز بنفسه وبيشجع نفسه وعنده ثقه ف نفسه مش عند حد".

فيما هاجم البعض محمد رمضان، حيث قال :" ونبي يا رامي أساله كده قوله كليب أغنية أنا المهدي المنتظر امتي؟"، بينما قال أحد المعلقين: "شكل رامي صبري بيألش على رمضان".