قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أمرت بإحالة مدير مستشفى منيا القمح بمحافظة الشرقية للتحقيق بعدما حولت طفلة تعرضت لكسور وكدمات في أماكن متفرقة في جسدها إثر تعرضها لحادث، إلى مستشفى أخرى بصورة غير آدمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن وزيرة الصحة ستتابع نتائج التحقيق، ومشددًا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بشان الحادث.

وأشار "متحدث الصحة"، إلى أن الطفلة تلقت علاجًا خارج المستشفى، حيث حُملت على نقالة غير آدمية كما رُكبت لها المحاليل بشكل خاطئ أمام باب المستشفى.