أشرف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اللواء هشام الشافعي مدير الأمن، أمس، على إصلاح كسر بالخط الرئيسي لمياه الصرف الصحي لمنطقة "المراغة – الغريزات"، بسبب هبوط أرضي في المنطقة وغمر المياه لمساحة نصف فدان.

وتلقى مدير أمن سوهاج، بلاغًا من شرطة النجدة بكسر ماسورة صرف صحي بناحية نجع أبو عوض دائرة مركز المراغة انتقل محافظ الإقليم ومدير الأمن وقيادات قطاع الشمال ومسؤولي مدينة المراغة ومأمور المركز، وضباط وحدة المباحث وإدارة الحماية المدنية والمرور ومسؤولي شرطة المياه والصرف الصحي.

وتبين كسر ماسورة الصرف الصحي العمومية "المراغة – الغريزات" بسبب حدوث هبوط أرض بالمكان أدى لتسريب كمية من المياه نتج عنها غمر نحو نصف فدان بالمياه بذات الناحية، قام مسؤولي شركة المياه والصرف الصحي والوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بالاشتراك مع قوات الحماية المدنية بسحب المياه المتسربة والعمل علي إصلاح الكسر.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3396 إداري المركز لسنة 2018، وجارِ العرض على النيابة.