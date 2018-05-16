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الوطن

السيطرة على حريق بمزرعة الغابات الشجرية للصرف الصحي بسوهاج

منذ 47 دقيقة
كتب: خالد الغويط
السيطرة على حريق بمزرعة الغابات الشجرية للصرف الصحي بسوهاج

ارشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود اندلع مساء أمس بمزرعة الغابات الشجرية بناحية أولاد عزاز مركز سوهاج، والتابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

تلقى اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب حريق بالموقع رقم 195 بالمزرعة المشار إليها التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات"، وبسؤال أحمد محمدين إبراهيم، 49 عاما، مدير المزرعة ويقيم دائرة المركز رجح أن يكون سبب الحريق غلقاء أحد المارة عقب سيجارة، وأضاف باحتراق كمية من المخلفات الأشجار اليابسة ونفي الشبهة الجنائية.

أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2743 إداري المركز لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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