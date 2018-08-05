ترأس صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط اللجنة المشكلة لعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين، لشغل منصب معاونو مدير المديرية للعام الدراسي 2018 - 2019، بمقر قاعة القرائية في ديوان عام المديرية.

وبدأت اللجنة عملها، أمس، بعقد مقابلات الراغبين في التقدم لمنصب معاون مدير المديرية لشؤون المعلمين وأعقبها مقابلات المتقدمين لمنصب معاون مدير المديرية للتعليم الفني ثم المتقدمين للمتابعة وتقويم الأداء، وبلغ عدد المتقدمين للمناصب الثلاث 21 متقدما.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط ورئيس اللجنة، في تصريحات صحفية، أن اللجنة ضمت 9 أعضاء وهم كل من وكيل الوزارة رئيسا للجنة وعضوية كل من وكيل المديرية، ومدير عام التعليم العام، ومديرعام الشؤون التنفيذية ومدير عام التعليم الفني، ومديرعام الشؤون المالية والإدارية. كما ضمت اللجنة في عضويتها من مدير شؤون العاملين وموجها عموم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي كل فيما يخصه.