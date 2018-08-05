أعلنت هيئة الأبنية التعليمية في أسيوط طرح مناقصة عامة لإحلال جزئي وتجديد وتوسيع وصيانة 3 مدارس بمركزي أبوتيج والقوصية ضمن مشروع دعم جودة التعليم "كويسب" والممول من خلال التعاون "الألماني – المصري" وضمن خطة التنمية المستدامة.

وأكد مصطفى عبد الفتاح مدير عام منطقة أسيوط لهيئة الأبنية التعليمية، أنه طرح مناقصة عامة رقم (1) للعام المالي 2018 - 2019، غدًا، لإنشاء وإحلال وتوسيع وصيانة 3 مدارس ضمن مشروع دعم جودة التعليم "كويسب"، وهي "توسيع وصيانة مدرسة حاجر دكران للتعليم الأساسي بأبوتيح – إحلال جزئي وصيانة مدرسة الشيخ عون الله ب بالقوصية – إحلال جزئي وصيانة مدرسة نجع عرب التتالية ب في القوصية".