تخلصت وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة البيئة، من شحنة مبيدات حشرية منتهية الصلاحية داخل مستودع الشحن الدولي بالدائرة الجمركية بمطار القاهرة.

يأتي هذا في إطار سياسة وزارة الطيران المدني بالاهتمام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، حيث قامت الإدارة المركزية للجودة والبيئة بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية والتي تضم كل من (وزارة الدفاع والبيئة والزراعة والصحة وشركة ميناء القاهرة الجوي) بتشكيل لجنة لوضع الآليات اللازمة للتخلص من الشحنة بشكل آمن وسليم وذلك وفقا للضوابط والقوانين المنظمة.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات واستصدارالتصاريح اللازمة لخروج الشحنة من الدائرة الجمركية بالمطار ونقلها إلى أحد المخازن التابعة لوزارة الزراعة، حيث سيتم التخلص منها بمعرفة وزارة البيئة، من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابته الممول بالتعاون مع البنك الدولي في إطار منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمي إلى الحكومة المصرية للتخلص الآمن من المبيدات والذي يتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة.