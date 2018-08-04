تُسَيِّر شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 18 رحلة جوية عبر الصالة الموسمية بمطار القاهرة، لنقل 3 آلاف و992 حاجا للأراضي السعودية لأداء مناسك الحج.

وتشمل الرحلات، 10 إلى مطار جدة الدولي، و8 إلى مطار المدينة المنورة، لنقل حجاج قرعة الدقهلية وحجاج ترانزيت دولة مالي وفلسطين، و"تضامن محافظة الشرقية".

يذكر أن شركة مصر للطيران، سيرت اليوم السبت، 17 رحلة جوية بمعدل 9 رحلات جوية إلى جدة بواقع 8 من مطار القاهرة ورحلة واحدة من شرم الشيخ، و8 رحلات من القاهرة إلى المدينة المنورة لنقل 3675 حاجا من حجاج قرعة وتضامن الشرقية وقرعة وتضامن الإسماعلية وقرعة أسيوط والدقهلية وقرعة تنازلات وتضامن القاهرة والسويس وحجاج دولة مالي