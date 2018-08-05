واصلت محافظة أسيوط بالتنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، توفير وتوزيع كراتين "تحيا مصر" بأسعار مخفضة على المواطنين خاصة في الأماكن البعيدة قبل عيد الأضحى المبارك لتخفيف العبء وسد احتياجات الأهالي من المواد الغذائية بكافة مراكز وقرى المحافظة.

وقال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، إنه جرى توزيع 500 كرتونة سلع غذائية ومواد تموينية بمدينة أسيوط بسعر 40 جنيه للكرتونة الواحدة بدلا من 80 جنيه قيمتها الفعلية، وذلك ضمن الآلاف من الكراتين المقدمة من القوات المسلحة والمنطقة الجنوبية العسكرية للمواطنين بمحافظة أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط حرص الدولة ومؤسساتها المختلفة على التلاحم مع أبناء الشعب المصري وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم الأساسية مقدماً شكره للقوات المسلحة على دورها الوطني ودعمها المتواصل ومساهمتها فى توفير كافة احتياجات المواطنين بشكل ميّسر.

وأشار "الدسوقيط إلى أنه يجري التوزيع بباقي المراكز مؤكدًا أن التوزيع يجري بالأماكن الأكثر احتياجًا وذات الكثافة السكانية، لتوفير احتياجاتهم الأساسية ومحاربة ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار.