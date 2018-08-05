أصدر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، قرارا بمنح تراخيص مزاولة النشاط الطبي والعلاج لـ251 منشأة طبية في المحافظة شملت عيادات ومراكز طبية؛ لتوافر الشروط المطلوبة للترخيص، بناءً عن تقرير إدارة العلاج الحر في مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى الآن.

وقال محافظ كفر اللشيخ، إن العيادات والمراكز الطبية التي منحت التراخيص شملت عيادات للكشف الطبي في تخصصات الأسنان، الباطنة، النساء والتوليد، الجراحة العامة، وتخصصات مختلفة، ومراكز طبية.

وأكد نه لا تهاون مع المقصرين، موجها بالمرور اليومي وتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة، لتنفيذ القانون وحماية المواطنين، مشيرا إلى أن هناك رقابة على جميع المنشآت الطبية لمراجعة شروط تراخيص العيادات والمنشآت الطبية الخاصة؛ حرصا على سلامة المواطنين.