أصيب 4 عمال صيانة، أمس، بحروق من الدرجة الثانية بمختلف أنحاء الجسم، إثر نشوب حريق بأحد الماكينات الخاصة بصيانة نظام الإطفاء، داخل مراكز عيون، بمنطقة الإبراهيمية، بوسط الإسكندرية.

وقال المصابون، إنه في أثناء قيامهم بأعمال صيانة الماكينة، حدث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة لها، ما أدى لنشوب الحريق.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من رئيس البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة باب شرقي، بنشوب حريق في أحد مراكز العيون، الكائن بالعقار رقم 26 طريق الحرية، منطقة الإبراهيمية، دائرة القسم.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة باب شرقي، وبرفقتهم قوات من إدارة الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتمت السيطرة على النيران وإخماده، وتبين أن المركز محل البلاغ يشغل 3 طوابق بالعقار المشار إليه، أن حريقا نشب بأحد الماكينات الخاصة بصيانة نظام الإطفاء بالمركز في الطابق الأرضي، ما أدى لاحتراق جزئي للماكينة.

وأسفر الحريق عن إصابة 4 من عمال الصيانة، تابعين لإحدى شركات أنظمة الحريق، بحروق من الدرجة الثانية بمختلف أنحاء الجسم، ونقلوا إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، لتلقي لعلاج وحالتهم مستقرة، وتحرر محضر إداري بقسم شرطة باب شرقي، وجارٍ العرض على النيابة العامة.