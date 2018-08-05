أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الأحد، تحطم طائرة مروحية، في جبال الألب، بعد ساعات من سقوط طائرة أخرى ومقتل ركابها في منطقة غابات وسط البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن الشرطة، في كانتون جراوبوندون، قولها إن طائرة تتسع لعدد من الركاب تحطمت، السبت، في جبل بيز سيجناس فوق جبال الألب، وقتل حوالي 20 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

ولم تقدم الشرطة أية معلومات عن الضحايا، لكنها قالت إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، تقدم فيه مزيدا من التفاصيل، بعد ظهر اليوم، وذكرت أن الطائرة قديمة تشغلها شركة "جيه يو-52"، والتي تنظم رحالات طيران بانورامية فوق جبال الألب.

ونقلت عن الشركة قولها إن إحدى طائراتها تعرضت لحادث، السبت، دون تقديم مزيد من التفاصيل، ووفق الوكالة الأمريكية، فقد تم تصنيع حوالي 5000 طائرة من طراز "جيه يو -52" بين عامي 1932 و 1952، تتسع الواحدة فيها لـ17 شخصا إلى جانب 3 من أفراد الطاقم.

وفي وقت سابق أمس، قالت الشرطة السويسرية، إن طائرة صغيرة تحطمت في منطقة غابات، وسط البلاد، ما أدى إلى نشوب حريق أتى على الطائرة بالكامل وأوقع قتلى، فيما نقلت وسائل إعلام عن السلطات أن القتلى عددهم أربعة من أسرة واحدة.