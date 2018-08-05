أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته إلى المحاسب رضا جاب الله رئيس حي ثان المحلة، بضرورة وضع آليات عاجلة لتطوير ميدان كوبري الرياط بشارع سكة زفتى وكوبري قرية كفر حجازي لخدمة المواطنين.

من جانبه، أكد "جاب الله" أنه جرى تدشين سلسلة من حملات التجميل والتطوير ميدان كوبري الرباط بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني "حب المحلة " بالتعاون مع إداره مرور المحلة.

وأشار رئيس الحي إلى أن العمل استمر بالميدان من خلال تطويره وتجميله بشكل دوري حسب خرائط التخطيط ورسم الموقع، وذلك لتنظيم المرور بالميدان وإنارته بالأعمدة تيسيرا على حياة المواطنين.

كما أصدر رئيس حي ثان في توجيهاته إلى مساعديه، بضرورة رفع كافة الإشغالات وإزالة المخالفات والباعة الجائلين من محيط شوارع سكة زفتى والجمهورية ونادي ضباط الشرطة بموجب الحد من انتشار الباعة الجائلين.