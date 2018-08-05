أكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة على أهمية دور المجتمع المدني في معاونة الأجهزة الحكومية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، مشيراً إلى أن ملف الصحة له أهمية قصوى لدي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بجانب ملف التعليم.

وقال إن الخدمات الطبية بالمحافظة شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ أعمال تطوير مستشفى منشأة القناطر بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين جنيه وبمشاركة المجتمع المدني .

وقام المحافظ خلال جولته الافتتاحية بتفقد وحدة الرعاية المركزة وتضم 8 أسره ووحدة حضانات الأطفال المبسترين، وتضم 12 حضانة ومركز المعلومات الدوائية ووحدة العلاج عن بعد ووحدة الغسيل الكلوي وتضم 13 ماكينة غسيل والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى شبكة الغازات التي تم إنشائها من خلال مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة والتي تقوم بتوفير الأكسجين لأهالي المركز دون عناء.

وأشار المحافظ، إلى أن مستشفى منشأة القناطر ستخدم 800 ألف مواطن داخل المركز دون الحاجة إلى الانتقال لخارج المدينة للحصول على الخدمة الصحية.

وأضاف المحافظ، أنه يتم عقد الاجتماعات بصفة مستمرة مع مدير مديرية الشؤون الصحية لمتابعة ملف الصحة وتطوير الخدمات الصحية، مشيراً إلى أنه لا توجد قوائم للانتظار في العمليات الجراحية.