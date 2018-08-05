احتفل مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم بتخرج الدورة التدريبية للمحرريين والإعلاميين الاقتصاديين بالاشتراك مع إدارة البورصة المصرية "دورة الكاتب الصحفي سعيد سنبل"، حيث شارك فيها خمسون إعلاميًا من الصحفيين الاقتصاديين، ومقدمي ورؤساء تحرير البرامج الاقتصادية فى الفترة من "16 يناير - 13 فبراير" 2018.

ورحب الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بالمشاركين في الدورة، وآملًا أن تكون الدورة التدريبية قد حققت الهدف منها، وساهمت في تكوين المحتوى التعليمي المراد، ثم قام بتوزيع شهادات التخرج واجهزة التابلت على المتدربين.

وقال صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومقرر لجنة التدريب، إن هذه تعد أولى الدورات المشتركة مع البورصة المصرية، متمنيا أن تكون هذه الدورة قد حققت الهدف منها واستفاد الدارسين منها.

من جانبهم أعرب الدارسين عن استفادتهم من الدورة، وتعلمهم على أيدي الخبراء الاقتصاديين، والإعلاميين، وخبراء البورصة المصرية.

وقالت إيمان نزيه شاكر إحدى المتدربين، أن هذه الدورة متميزة ومتخصصة وتعد من الدورات القلائل التي تقدم محتوى متخصص، وطالبت باستمرار مثل هذه الدورات.

شهد الحفل عدد من قيادات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على رأسهم صالح الصالحي عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب، وممثل عن البورصة المصرية ، بمقر المجلس.