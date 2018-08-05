أعلنت إدارة مصانع السكر في قنا ومحافظات الصعيد صرف الحساب الختامي لموردي القصب للمصنع لموسم 2017 – 2018، خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 7 أغسطس الحالي وحتى الثلاثاء 4 سبتمبر المقبل.

وقال يوسف عبدالراضي رئيس جمعية منتجي القصب على مستوى 5 محافظات بالصعيد "المنيا - سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان"، إن عمليات صرف المستحقات النهائية لمحصول القصب في مصانع المحافظات المذكورة، يستفيد منها ما يقرب من 60 ألف مزارع من المتعاقدين سواء أصحاب الحيازات الكبرى أو الصغرى، وإن قرار الصرف صدر من رئيس مجلس إدارة شركة مصانع السكر المهندس محمد عبدالرحيم يوم الثلاثاء الموافق 7 أغسطس.

وقال المهندس أحمد عبدالكريم مدير مصانع السكر في قوص، إن الإدارة المالية استعدت لاستقبال المزارعين بعد غد الثلاثاء، بإحضار كشوف المزارعين المستحقين.