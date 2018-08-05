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صندوق مكافحة الإدمان يسلم دفعة جديدة من المتعافين شيكات بـ140 ألف جنيه

صندوق مكافحة الإدمان يسلم دفعة جديدة من المتعافين شيكات بـ140 ألف جنيه

تحذير من تسونامي بعد زلزال قوي في إندونيسيا

تحذير من تسونامي بعد زلزال قوي في إندونيسيا

ضبط 3 من تكوين عصابي لسرقة السيارات بالإكراه في الخانكة

ضبط 3 من تكوين عصابي لسرقة السيارات بالإكراه في الخانكة

حلف شمال الأطلسي يعتزم تجديد قاعدة جوية في ألبانيا

حلف شمال الأطلسي يعتزم تجديد قاعدة جوية في ألبانيا

النيابة تستمع لأقوال المدير المالي السابق للزمالك في "أموال النادي"

النيابة تستمع لأقوال المدير المالي السابق للزمالك في "أموال النادي"

"جمعة": زيارة اليابان جزء من تدريب الأئمة بالأكاديمية الجديدة

"جمعة": زيارة اليابان جزء من تدريب الأئمة بالأكاديمية الجديدة

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بالمطرية.. أطفال "اشتغلوا في الاستثمار": "بنبيع البخت في ورقة كراسة"

بالمطرية.. أطفال "اشتغلوا في الاستثمار": "بنبيع البخت في ورقة كراسة"

بالفيديو| أمين الفتوى بـ"الإفتاء" يشرح مناسك الحج بالتفصيل

بالفيديو| أمين الفتوى بـ"الإفتاء" يشرح مناسك الحج بالتفصيل

«شيكا» عامل النظافة.. بطل دورى أبطال أوروبا للصم والبكم

«شيكا» عامل النظافة.. بطل دورى أبطال أوروبا للصم والبكم

مراكز شباب تتحول إلى أسواق ماشية ومقالب قمامة وقاعات أفراح.. ولا مكان للملاعب

مراكز شباب تتحول إلى أسواق ماشية ومقالب قمامة وقاعات أفراح.. ولا مكان للملاعب

بعد ما انفض مولد «المونديال».. البياعين: مين يشترى «التيشرتات» منى؟

بعد ما انفض مولد «المونديال».. البياعين: مين يشترى «التيشرتات» منى؟

الكرة مع كبار السن وذوى الاحتياجات.. «عشق مستمر»

الكرة مع كبار السن وذوى الاحتياجات.. «عشق مستمر»

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