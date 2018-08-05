اعتمد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2017 - 2018 بنسبة بنجاح 98.88% نظامي، حيث تقدم للامتحان 15927 طالبا وطالبة، حضر منهم 14848 طالبا، نجح 14681 طالبا، فيما بلغت نسبة النجاح للدور الثاني لطلبة المنازل 99.41%، حيث تقدم للامتحان 932 طالبا حضر منهم 853 طالبا، ونجح منهم 848 طالبا وطالبة.

وبلغت النسبة العامة للنجاح في الدورين الأول والثاني للطلبة النظاميين 97.19%، بينما بلغت النسبة العامة للنجاح لطلبة المنازل في الدورين الأول والثاني 92.87%.

وبلغت نسبة النجاح العامة على مستوى الإدارات في الدورين الأول والثاني، فقد احتلت بني سويف المركز الأول بنسبة نجاح 98.44%، تلتها إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 97.74%، بينما جاءت إدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة نجاح 97.13%، وإدارة إهناسيا في المركز الرابع بنسبة 97.02%، وفي المركز الخامس إدارة الواسطى بنسبة 96.62%، فيما حصدت إدارة سمسطا المركز السادس بنسبة نجاح 96.51%، في حين جاءت الفشن في المركز السابع بنسبة نجاح 94.14%.