أعلن المركز الإعلامي بجامعة بني سويف، عن استقبال الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، مساء الخميس، خبير التعليم العالي البريطاني مستر جون ماجفرنر مستشار التعليم العالي البريطاني، والذي يزور القاهرة لمدة أربعة أيام بدعوة من وزير التعليم العالي.

وأكد رئيس جامعة بني سويف على أن الجامعة تحرص على تنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي المصري لإحداث نهضة فى السياسات التعليمية والأكاديمية، مؤكدا على ضروروة مواكبة عملية "تدويل التعليم العالي المصري" كمدخل لتحقيق الريادة والمنافسة العالمية.

وتضمنت محاور اللقاء المعايير التي يعتمد عليها تدويل التعليم العالي، ومدى إمكانية تطبيق هذه المعايير في الجامعة، ووضع خطة استراتيجية للتدويل بعد تحديد الأولويات، وتشكيل فريق عمل لعقد حوار بناء مثمر.

حضر اللقاء الدكتور علاء عبدالحليم نائب رئيس الجامعة لخدمة وتنمية المجتمع، والدكتورة إيمان جاد قنديل مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، والدكتور أسامة السعيد عميد المعهد القومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتورة حنان عبدالحفيظ عميد كلية العلوم، والدكتورة ياسر سيف عميد معهد علوم المسنيين، والدكتورة هبة فاروق عميدة كلية الصيدلة، والدكتور طارق علي عميد معهد تطبيقات الليزر.