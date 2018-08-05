أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اعتماد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرار تجريد راهب من دير أبو مقار، من الرهبنة وعودته إلى اسمه العلماني، وذلك بعد التحقيق الرهباني بواسطة لجنة خاصة مشكلة من اللجنة المجمعية لشئون الرهبنة والأديرة، مع الراهب "أشعياء المقاري" بخصوص الاتهامات والتصرفات التي صدرت عنه، والتي لا تليق بالسلوك الرهباني والحياة الديرية والالتزام بمبادئ ونذور الرهبنة من الفقر الأختياري والطاعة والعفة.

وقال حليم، في بيان له، إن الراهب المذكور تم تجريدة وطرده من مجمع دير أبو مقار بوادي النطرون، وعودته إلى اسمه العلماني وائل سعد تواضروس وعدم انتسابه إلى الرهبنة، وحثة على التوبة وإصلاح حياته من أجل خلاصة وأبديته.

ودعت الكنيسة الأقباط إلى الحفاظ على نقاوة الرهبنة القبطية بتاريخها، وحياة الأباء الرهبان التي إختاروها بأنفسهم، وتركوا العالم طلباً للهدوء والتوبة وخلاص النفس، وقالت الكنيسة: " نرجو من الجميع عدم تعدي الحدود الواجبة في المعاملات والعلاقات، والالتزام بالتعليمات التي تصدرها الأديرة في الزيارات والخلوات".

وكان الراهب المذكور على خلافات مع الأنبا إبيفانيوس رئيس الدير الذي وجد مقتوله داخل الدير يوم الأحد الماضي، وسبق وتقدم بطلب للبابا بنقله من الدير، والتحقيق معه لمخالفاته للرهبنة.

يذكر أنه تم أمس تداول بيان عن لجنة الرهبنة يفيد بتجريد الراهب المذكور وراهب أخر، إلا أن سكرتير المجمع المقدس للكنيسة الأنبا دانيال نفى اصدار البيان السابق، قبل ان تعاود الكنيسة وتصدر بيانها ذلك.

كما يذكر أن لجنة الرهبنة وشئون الأديرة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أصدرت 12 قرار، الخميس الماضي، لضبط الحياة الرهبانية والديرية.