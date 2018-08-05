أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة حديثًا، الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر المصري الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، تضم هذه الطبعة الجديدة 7 دواوين شعرية أصدرها حجازي، وهي: "مدينة بلا قلب الذي صدر في طبعته الأولي عام 1959 عن "دار العودة البيروتية، أوراس، لم يبق إلا الاعتراف، مرثية للعمر الجميل، كائنات مملكة الليل، أشجار الليل، أشجار الأسمنت، وطلل الوقت".

ويمثل أحمد عبدالمعطي حجازي منذ منتصف خمسينيات القرن العشرين أحد أبرز شعراء الحداثة العربية، كما اضطلع مع رفيقه صلاح عبدالصبور بدور تأسيسي في تقديم الشعر الجديد، قصيدة التفعيلة في الشعر المصري والعربي، كما نهض بدور ثقافي فاعل فيما كتب من مقالات دفاعًا عن التنوير، وانشغل بأحوال الثقافة المصرية، فضلاً عن تقديمه عددًا من شعراء جيل السبعينيات الشعري كعبدالمنعم رمضان وحسن طلب ومحمد سليمان وحلمي سالم وغيرهم، بما كتبه عنهم من مقالات بجريدة الأهرام القاهرية وضمها كتابه "أحفاد شوقي".

جدير بالذكر، أن الهيئة أصدرت هذه الطبعة من القطع المتوسط وسعر مخفض بقيمة 9 جنيهات.