أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية، وخاصة الرياضية لما لها من دور كبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية وتكوين الشخصية المتكاملة لهم. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط بمناسبة انطلاق البطولة الأولى لكرة القدم الشاطئية للجامعات المصرية، والتي تنظمها جامعة دمياط بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 140 منافسًا من 14 جامعة مصرية.

وأضاف الوزير، أن عملية بناء الإنسان المصري تمثل أحد الأولويات الهامة التي تتبناها القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن هذه المنافسات تكسب الطلاب العديد من القيم الأخلاقية والحياتية، مثل: التعاون، والعمل بروح الفريق، ونبذ الأنانية والإيثار، وتغليب الصالح العام على المصلحة الشخصية، وحسن التواصل الاجتماعي"، مؤكدًا أن الجامعات المصرية تعمل على غرس هذه القيم النبيلة في نفوس الطلاب.

ومن جانبه أكد رئيس جامعة دمياط دور الجامعات في بناء الإنسان المصري من مختلف الجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية والسلوكية والصحية، مشيرًا إلى أن هذه الجوانب كلها تتجسد في هذه البطولة التي تنظمها كلية التربية الرياضية بالجامعة على مدار ثلاثة أيام، مشيدًا بجامعة حورس التي فتحت ملاعبها لاستضافة البطولة في لفتة كريمة تؤكد عمق التعاون بين جامعتي دمياط وحورس.

وأضاف عدور، أن جامعة دمياط تسعى إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، والتي يأتي في مقدمتها رعاية شباب مصر وإعدادهم بشكل سليم بما يحفظ الهوية المصرية، ويتسق مع متطلبات العصر.

جدير بالذكر، أن الجامعات المشاركة في البطولة هي: (دمياط، حورس، المنصورة، الزقازيق، دمنهور، قناة السويس، بنها، كفر الشيخ، جنوب الوادي، بورسعيد، الإسكندرية، طنطا، سوهاج، حلوان).