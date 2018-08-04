قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على التنسيق إن نحو 57 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب حتى الآن.

وأشار "عطا"، إلى أن الموقع مستمر في استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الإثنين المقبل، مشددًا على أن التحويلات في حدود النسبة المقررة وهي 10% فقط، والتحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، على شبكة الإنترنت.

وأكد رئيس القطاع أن ذلك يأتي وفقا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة، من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن المتضمنة ما يلي: التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافيا، لتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، مؤكدا أنه لا توجد تحويلات ورقية والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.

أما بالنسبة للكليات التي يشترط فيها اجتياز القدرات، أوضح "عطا"، أنه لا بد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها"، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطلاب في شهادة الثانوية العامة