قالت آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اعتمد نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والقوميات.

وأضافت عبد الظاهر أن عدد المتقدمين بلغ 35954 طفلا منهم 25190 فوق سن الـ5 سنوات ورشح منهم 24190 طفلا بالمرحلة الأولى ويتبقى ألف طفل استنفدوا رغباتهم، ويتم ترشيحهم للقبول في الفراغات الموجودة بالمدارس، بالإضافة للأعداد التي سترشح في المرحلة الثانية.

وأشارت عبد الظاهر إلى أن الأطفال فوق سن الخمس سنوات سيتم قبولهم بزيادة الكثافة، والعمل بنظام القاعات الطائرة في بعض المدارس؛ لاستيعابهم حيث إنه ليس لديهم فرصة أخرى في التقدم لهذه النوعية من التعليم في العام المقبل.