بحثت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم، مع وفد ألماني استغلال الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي في إنتاج الغاز الحيوي، واستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية.

استقبل الوفد الألماني بمقر الشركة المهندس عزت الصياد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وذلك من أجل تطوير الأداء، والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة.

وناقش الصياد، إمكانية تطبيق هذه التجربة لتوليد الطاقة، وذلك باستغلال الكميات الكبيرة من الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي

وأخذ الوفد بأخذ عينات من الحمأة، لمعرفة مدى ملائمتها لإنتاج الغاز الحيوي، واستغلاله في توليد الطاقة.