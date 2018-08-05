قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن خلافات شخصية وراء استقالة مدير مدرسة الضبعة النووية في مرسى مطروح.

وأضاف مجاهد في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الضبعة النووية مشروع دولة، وكيان كبير يتم تأسيسه من أجل الانتقال بالتعليم الصناعي في مصر إلى عصر الطاقة النووية، مشيرًا إلى أن تصريحات مدير المدرسة غير مسئولة وكل ما ذكره عبر صفحته الشخصية عن عدم جاهزية المدرسة غير صحيح ولا يلامس أرض الواقع.

وأكد على أنه سيتم محاسبة مدير الضبعة قانونيا طبقا لقواعد الوزارة التي تمنع العاملين بها من إثارة الرأي العام وتشويه مشروعات الوزارة والدولة.

وكان عبد الناصر عبد التواب مدير مدرسة الضبعة النووية قد أعلن استقالته أمس عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" بدعوى عدم جاهزية المدرسة وعدم صدور قرار إنشاء لها حتى الآن بالإضافة لأسباب أخرى قال: "أنه يحتفظ بها لنفسه".