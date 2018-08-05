أكد المجلس الأعلى للجامعات، أنه لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار بتغيير مسمى كليات العلوم الطبية التطبيقية إلى "كليات العلوم الصحية التطبيقية"، موضحا أنه في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2018 قد أحيط علما بقرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء جامعة ميريت بسوهاج على أن يكون من ضمن كلياتها كلية العلوم الصحية التطبيقية.

وفي هذا السياق أكد المجلس وطبقا لقراره السابق الصادر بجلسته السالف الإشارة إليها، بأنه لا مساس بالمراكز القانونية المكتسبة للطلاب المقيدين حاليا بكليات العلوم الطبية التطبيقية حتي يتم تخرجهم على مسمى الكلية واللائحة الدراسية التي التحقوا بهذه الكليات على أساسها.

كما أكد "الأعلى للجماعات" في بيانه أن أي تغيير سوف يطرأ على مسمى هذه الكليات أو لوائحها الداخلية سيكون من خلال اللجنة المعنية المشكلة لهذا الغرض ولن يطبق إلاعلى الطلاب الجدد.