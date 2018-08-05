اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير النقل، واللواء كامل الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ وأعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، حسبما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.