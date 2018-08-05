تمكنت إدارة مرور الوادي الجديد، اليوم، من ضبط 22 شاحنة نقل عملاقة، وسيارات نقل متنوعة الأحجام بحمولات زائدة عن الوزن القانوني، في حملة مرورية مكبرة بمراكز المحافظة الخمسة.

وتلقى اللواء محمد كمال سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من الرائد عمرو أحمد صالح، رئيس وحدة مباحث إدارة المرور بالمحافظة، بضبط سيارات وشاحنات نقل عملاقة محملة بحمولات زائدة عن الوزن القانوني خاصة بخام الفوسفات والبضائع المختلفة في حملات مرورية بالطرق الرئيسية، وتغريم قائدي هذه المركبات غرامات مالية.

كما ضبطت الإدارة 26 سيارة نقل تستخدم كشافات إنارة مبهرة بالمخالفة للقانون، وتحرير 14 مخالفة لمركبات متنوعة لعدم وجود طفايات حريق داخل المركبة.