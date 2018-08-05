قال الدكتور صلاح النادي الأمين العام العلميين، إن الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين طلب من هيئة المكتب الجديدة اليوم، والممثلة في كل من محمد صبحي زيدان، وكيل أول النقابة، ومحمد غريب أبوعميرة، وكيل ثاني، وصلاح النادي الأمين العام، وعبدالله محمود أمين الصندوق، عقد جلسة توافقية لبحث خطوات تمكين الهيئة الجديدة، غدًا الإثنين، في تمام الساعة الحادية عشر.

وقال النادي في تصريحات لـ"الوطن": "أمهلنا النقيب فرصة حتى صباح الغد، حرصًا منا على مصلحة النقابة وجموع العلميين، ولا نرغب إلا في ممارسة عملنا القانوني، وتمكين هيئة المكتب الحديدة المنتخبة وفقًا لانتخابات نزيهة، تم التصويت عليها، وحصلت على نصابها القانوني بل وتخطته".

وأشار النادي، إلى أنه في حال إخلال النقيب بقراره الذي وعد به هيئة المكتب الجديدة، بتمكينها من عملها في صباح الغد، ستلجأ الهيئة وأعضاء المجلس للدعوة لعقد جمعية عمومية لتمكن الهيئة من عملها بالقوة، وسحب الثقة من النقيب، لافتا إلى أن مسألة سحب الثقة سهلة ولا تحتاج أكثر من حضور 500 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية وفي حال اكتمال النصاب القانوني يتطلب الأمر فقط حضور 250 عضوا.

وأضاف النادي، أن أعضاء الهيئة الجديدة لمكتب العلميين ذهبت اليوم إلى سجل الشهر العقاري لتوثيق ما جاء من قرارات في محضر اجتماعها الطارئ مع أعضاء مجلس النقابة، أمس السبت بمقر النقابة، وأنه بالفعل جرى اعتماد الهيئة الجديدة لمكتب النقابة من قبل الشهر العقاري بالإضافة لإرسال إخطارًا للبنوك التي تتعامل معاها النقابة، بشأنه أن يوقف التعاملات الإدارية والمالية للهيئة السابقة بمكتب النقابة.

وعقد 29 عضوا من أعضاء مجلس نقابة المهن العلمية، اجتماعا طارئا أمس السبت بمقر النقابة العامة بوسط القاهرة، استمر أكثر من 5 ساعات.

وبحث المجتمعون الأوضاع داخل النقابة ومنها تمكين هيئة المكتب الجديدة من ممارسة عملهم، وذلك بعد رفض الدكتور السيد عبد الستار المليجي النقيب العام للعملين، الاعتراف بهم واستمراره في التعاون مع الهيئة السابقة.