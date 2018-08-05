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وكيل "تشريعة النواب": قانون نزع قرنية المتوفى يتعارض مع الدستور

وكيل "تشريعة النواب": قانون نزع قرنية المتوفى يتعارض مع الدستور

الحر يرفع الوفيات بأوروبا لأعلى معدلاتها في 15 عاما

الحر يرفع الوفيات بأوروبا لأعلى معدلاتها في 15 عاما

أبوحمزة المصرى لـ«ترامب»: واجِه أعداءك أيها النبيل

أبوحمزة المصرى لـ«ترامب»: واجِه أعداءك أيها النبيل

"زراعة الوادي الجديد" تستخرج 41 موافقة فنية لإنشاء حظائر ماشية

"زراعة الوادي الجديد" تستخرج 41 موافقة فنية لإنشاء حظائر ماشية

إمام مسجد يفارق الحياة لحظة استيقاظ ميت كان يغسله

إمام مسجد يفارق الحياة لحظة استيقاظ ميت كان يغسله

محافظة الإسكندرية تناقش إنشاء مشروعات للشباب مع صندوق "تحيا مصر"

محافظة الإسكندرية تناقش إنشاء مشروعات للشباب مع صندوق "تحيا مصر"

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إيناس شلتوت تقدم نصائح لمرضى "السكر" خلال أداء فريضة الحج

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