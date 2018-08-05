قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه يتم دراسة خفض عدد أيام العمل ببعض مؤسسات الدولة، مشددًا على أن القرار ما زال قيد الدراسة وأنه إذا صدر لن يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين أو أجور الموظفين بهذه الجهات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القرار يهدف إلى رفع كفاءة عمل بعض المؤسسات الحكومية وتحديدًا تلك التي تعتمد على الأعمال المكتبية دون أن يكون الموظف في حاجة إلى التواصل مع المواطنين.

وتابع أن القرار سيترتب عليه عوائد اقتصادية هامة من حيث تخفيض استهلاك المياه والكهرباء على سبيل المثال.