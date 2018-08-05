قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزير الخارجية الإيطالي، ناقش التعاون المشترك بين البلدين، موضحًا أن العلاقات المصرية الإيطالية تاريخية وقديمة بها قدر كبير من الصداقة والتعاون.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"، أن هناك جهود حثيثة من الجانبي المصري والإيطالي في زيادة التعاون بين البلدين والتباحث حول قضية مقتل الطالب ريجني، موضحًا أن هناك شفافية كاملة في تبادل المعلومات الخاصة بالقضية بين البلدين.

وأشار إلى أن الأمر يتطور بشكل إيجابي وهناك تنسيق على أعلى مستوى بين جميع الأجهزة الشرطة المدنية من الطرفين والنيابة أيضًا لكشف ملابسات الجريمة وتطبيق العدالة وتقديم الجناة للعدالة، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ناقش مع وزير خارجية إيطاليا تلك القضية خلال التباحث.