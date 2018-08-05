قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل صباح اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي والوفد المرافق له.