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الحكومة تدرس خفض أيام عمل الموظفين

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سن الخروج من الملعب.. الناشئون: «لو عديت العشرين ارضى بالقليل»

سن الخروج من الملعب.. الناشئون: «لو عديت العشرين ارضى بالقليل»

اللواء ناجي شهود: بيان القوات المسلحة يكشف تضييق الخناق على الإرهاب

اللواء ناجي شهود: بيان القوات المسلحة يكشف تضييق الخناق على الإرهاب

محافظ القاهرة: «الزيتون والنزهة والوايلى والتبين» أفضل الأحياء فى تقييم يونيو

محافظ القاهرة: «الزيتون والنزهة والوايلى والتبين» أفضل الأحياء فى تقييم يونيو

«محمدين»: بدوّر على الموهوبين ولا ألتفت للباحثين عن الشهرة

«محمدين»: بدوّر على الموهوبين ولا ألتفت للباحثين عن الشهرة

بدء الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك الدولي بشرم الشيخ

بدء الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك الدولي بشرم الشيخ

«شيكا» عامل النظافة.. بطل دورى أبطال أوروبا للصم والبكم

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