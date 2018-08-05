لقى طفل مصرعه غرقًا داخل حمام سباحة مدرسة تابعة لمطرانية سمالوط في شمال محافظة المنيا.

وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود إشارة للعميد هشام حسن مأمور مركز سمالوط شرق، بوفاة الطفل "كرلس. م. ش"، 8 سنوات، غرقًا بحمام سباحة مدرسة تابعة لمطرانية سمالوط.

بانتقال الرائد أحمد لبيب رئيس مباحث مركز سمالوط شرق وبرفقته النقيب أحمد برغوت، تبين أنه لا توجد شبهة جنائية، وأن الطفل توفى غرقًا أثناء استحمامه بحمام السباحة المدرسة.

وبسؤال والده "م. ش. ع"، 33عامًا عامل أتهم إدارة المدرسة بالإهمال والتقصير وعدم توفير منقذ لحمام السباحة.

حرر عن الواقعة المحضر رقم 3798 إداري مركز سمالوط شرق، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.