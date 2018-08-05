نفى عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم، ما تردد على بعض مواقع وصفحات التواصل الإلكتروني، بشأن إحالة مدير وموظفي المحاجر للنيابة بتهمة اختلاس 16 مليون جنيه، قائلا إن الخبر عار تمامًا من الصحة وأنه بفضل الإدارة الحالية للمحاجر تم تحصيل إيرادات بلغت 310 ملايين جنيه في العام الحالي، ومن المتوقع تحقيق 400 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

وأضاف المحافظ أن الزيادة في الإيرادات ستمثل طفرة كبيرة للمحافظة تنعكس نتائجها على أبناء المنيا، لفتح المجال للمزيد من المشروعات في مجالات أخرى.

وأعلن المحافظ أن هناك رقابة شديدة على المحاجر بهدف استرداد حق الدولة، وقد تمكنت الأجهزة الرقابية بالمنيا من التوصل إلى معلومات حول قيام بعض أصحاب المحاجر باصطناع أوراق مزورة تفيد قيامهم بسداد أموال الدولة عن المخالفات المحررة ضدهم بمعرفة إدارة المحاجر، مما أدى إلى ضياع تلك الأموال فتم إخطار النيابة العامة بتلك الوقائع مع عمل قسائم بمطابع وزارة الداخلية بها علامة مائية لحمايتها من التزوير مرة أخرى ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ودعا المحافظ كافة مواقع وقنوات التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية في كل ما يتم نشره وتداوله، وعدم الانسياق خلف الشائعات، لافتًا إلى أن تلك الشائعات تؤدي إلى إثارة الرأي العام والبلبلة وخلق حالة من الإحباط بين المواطنين، وشدد على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات وأنه لا تهاون في هذا الأمر.

وكان المحافظ قد وجه خلال اجتماع المجلس التنفيذي رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة والرصد الدوري للموضوعات المثيرة للجدل في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة والشارع المنياوي ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق كاملة حول تلك الموضوعات والرد عليها عبر إدارة إعلام المحافظة، وقال إنه غير مسموح التقصير أو التخاذل في التصدي لهذا الموضوع نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع.