قال الدكتور حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن "الدستور لا يعدل إلا بإرادة شعبية".

وأضاف جبالي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشعب بمثابة سلطات مؤسِسِة، بينما السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية هي سلطات مؤسَسَة.

وعن آلية تعديل الدستور، قال رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور حدد طريقة تعديله وتعديل معظم نصوصه، موضحًا الإجراءات بأنها إقرار تعديل الدستور من قبل مجلس النواب، يتبعه عرض الدستور على استفتاء شعبي، معقبًا: "مصدر الدستور ومصدر تغييره هو الشعب".