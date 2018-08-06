أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إجراء مناورة عسكرية في الخليج العربي، الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وبعد أن لاحظت الولايات المتحدة الأمريكية تحركا عسكريا إيرانيا في الخليج، قبل أيام، أكد الحرس الثوري أنه أجرى مناورة عسكرية في إطار "برنامج التدريب السنوي" الخاص به.

وتهدف هذه المناورة التي وصفت بـ"الناجحة" إلى "السيطرة والحفاظ على أمن المياه الدولية" في الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجي، لمواجهة الخطر الذي قد يأتي من "العدو"، وفقا لـ"تسنيم".

وفي شهر فبراير عام 1990، هدد المرشد الإيراني علي خامنئي المملكة العربية السعودية، قائلا إن "طهران ستغلق مضيق هرمز، وتسيطر على الخليج العربي وبحر العرب، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط".

تهديدات المرشد ليست الأولى، فقد سبقتها عدة تهديدات، كان أشهرها في 2011 حين هددت إيران بأنها سترد ردا عنيفا لو تدخلت السعودية أو دول الخليج في ما يحدث من فوضى في البحرين، فكان الدخول التاريخي لقوات درع الجزيرة وإعادة الاستقرار للمنامة، وإنهاء حلم إيران بالسيطرة عليها وإسقاطها.

وأكدت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الأربعاء، أنها رصدت تكثيفا للنشاط البحري الإيراني، وامتد النشاط إلى مضيق هرمز، الممر المائي الاستراتيجي لشحنات النفط الذي هدد الحرس الثوري بإغلاقه.

وقال مسؤول أمريكي، إن نحو 100 سفينة ربما شاركت في المناورات، بينها زوارق صغيرة.

وأضاف: "المناورات استهدفت فيما يبدو إرسال رسالة إلى واشنطن التي تهيل الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على طهران، لكنها لم تصل حتى الآن إلى حد استخدام الجيش الأمريكي في مواجهة أشرس مع إيران ووكلائها".

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف: "أجري هذا التدريب بهدف ضبط وحماية أمن الممر المائي الدولي، وفي إطار برنامج تدريبات الحرس العسكرية السنوية".

وتشعر إيران بالغضب لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على طهران.