رئيس لجنة الصيدليات: سحب 14 دواء من السوق سببه تلوث المادة الفعالة

قررت وزارة الصحة، سحب 14 صنفا من الأدوية التي تحتوي على مادة "الفالسارتان" من الأسواق، وحذرت المرضى من استخدام تلك الأدوية، والتى تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم ومضاعفات النوبات القلبية والسكتة الدماغية، كما يستخدم مع المرضى الذين لديهم قصور في القلب أو نوبة قلبية حديثة.

وقال أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن هذا القرار الذي حمل رقم "51" لسنة 2018، صدر عقب تقارير صادرة عن الوكالة الأوروبية للأدوية، بسبب تلوث المادة الفعالة "الفالسارتان"، والتي من المرجح أن ذلك يعود لتغييرات في تصنيع المادة الفعالة الخاصة بالشركة الصينية "بويوبيا فارما"، إذا اتضح أن بها شوائب تشكل خطرا محتملا بمرض السرطان.

وأوضح فاروق لـ"الوطن"، أنه لن يتم سحب كل الأدوية التى يوجد بها مادة "الفالسارتان"، ولكن سحب منتجات الشركة الصينية "بويوبيا فارما"، بينما الشركات الأخرى المستخدمة للمادة الفعالة "الفالسارتان" سوف تواصل عملها دون المساس بها.

وأضاف أن مطالبة وزارة الصحة الشركة المصنعة بتجميد الأرصدة الموجودة لديها من هذه التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه إلى الصيدليات لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالأرصدة والمرتجعات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركات التوزيع حال مخالفة القرار.

من جانبه حذر المركز المصري للحق في الدواء، المواطنين من تناول هذه الأدوية التي صدر لها قرارا بسحبها من الأسواق، مطالبا الشركات بسرعة سحبها من الصيدليات، موضحا أن قائمة الأدوية التى قرارة وزارة الصحة سحبها، شملت:

1.Blokatens 5/160mg tab

2. Blokatens 10/160mg tab

3. Vasotecard 80mg tab

4. Vasotecard comb 80/12.5mg tab

5. Vasotecard comb 160mg tab

6. Elimolivan 5/160 tab

7. pressthioval tab

8. zarlodip tab

9. alkapress plus 5/160 f.c.t

10. Disartan 80 mg cap

11. Disartan co 80 mg cap

12. Disartan 160 mg cap

13. Disartan co 160 mg cap

14. Amilo plus tab