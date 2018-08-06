في مشهد صادم بث عبر الشاشات على الهواء مباشرة، نجا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من هجوم استهدفه بطائرات بدون طيار محملة بمتفجرات أثناء عرض عسكري في العاصمة كراكاس أمس السبت، حسبما أعلنت حكومة البلاد، وأظهرت اللقطات التليفزيونية الحية "مادورو" مرتبكاً ينظر إلى أعلى خلال إلقائه خطابه مع سماع صوت دوي قوي، قبل أن يبدأ عناصر الحرس الوطني المنتظمين في صفوف خلال مشاركتهم في العرض العسكري بالتفرق بشكل عشوائي.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز الحوادث التي هزت العالم، وخرجت على الهواء مباشرة.

بركان فويغو "بركان النار" في يوليو الماضي، ثار بركان فويغو في جواتيمالا، ووصل عدد إصابات البركان إلى 62 قتيلا، ورفعت السلطات حالة التأهب لمواجهة الآثار المدمرة للبركان، الذي ثار لمدة 16 ساعة الاثنين قبل أن يخمد، في القرى المحيطة كما أجلت آلاف السكان، ويتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا حيث إن العديد من الأشخاص في عداد المفقودين ولم يحدد عددهم بعد.

استشهاد الطفل محمد الدرة

ففي يوم 30 من سبتمبر عام 2000 وتحديدا في ثاني أيام انتفاضة الأقصى، تابع العالم عبر شاشات التلفاز على الهواء مباشرة مشهد اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي للطفل محمد الدرة في حضن أبيه، والذي أظهر جزءا يسيرا مما تقترفه سلطات الاحتلال بحق المدنيين العزل بشكل عام، والطفولة الفلسطينية بشكل خاص.

جورج بوش

قذف الصحفي العراقي، منتظر الزيدي، حذاءه صوب الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج بوش، خلال مؤتمر جمع الأخير برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في ديسمبر 2008، لتدخل هذه الحادثة الزيدي السجن والتاريخ في الوقت نفسه.

أحداث 11 سبتمبر

سيطر متطرفون على أربع طائرات نقل مدني تجارية وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة، نجحت في ذلك ثلاث منها ضربت وزارة الدفاع الأمريكية وبرجي التجارة بمنهاتن، ونتج الحادث عن وفاة ما يقرب من 2996 شخصا من الخاطفين والضحايا، وتابع العالم التفجير الإرهابي المروع على الهواء مباشرة.

تسونامي اليابان

في الحادي عشر من مارس عام 2011، رصدت شبكة "سي إن إن" والعديد من الشبكات الإخبارية المحلية اليابانية التدمير الذي أحدثته أمواج بلغ ارتفاعها الأربعين مترا محطمة كل ما يعترضه ومحولة مدن كاملة إلى مقابر تحت المياه مغيرة حياة أكثر 13 ألف شخص لينتج عنها خسائر بلغت 28 تريليون ين ياباني لتجعل هذه النتائج منه أكثر الكوارث الطبيعية تدميرا في التاريخ.

أحداث شغب "لوس أنجلوس"

أحداث شغب لوس أنجلوس وقعت في عام 1992، حيث وقعت سلسلة من أحداث الشغب والنهب وإحراق الممتلكات، والاضطرابات المدنية في مدينة لوس أنجلس، بولاية كاليفورنيا، وقد بدأ الشغب يوم 29 أبريل من سنة 1992 في جنوب وسط مدينة لوس أنجلوس، ثم انتشر بعدها في مناطق أخرى على مدار ستة أيام في مدينة لوس أنجلوس الكبرى بكاليفورنيا، وجاءت الاحتجاجات نتيجة تبرئة المحكمة أربعة من ضباط شرطة لوس أنجلوس من تهمة استخدام العنف المفرط أثناء اعتقال تم تصويره بالفيديو.

انفجار مكوك الفضاء تشالنجر

في الثامن والعشرين من يناير 1986 انطلق مكوك الفضاء تشالنجر لينفجر بعد قرابة 73 ثانية من إطلاقه وينفجر قاتلا رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنه لترصد عدد من وكالات الأنباء العالمية الحدث الذي كان من المنتظر أن يكون مسيرة لاكتشافات جديدة ليتحول إلى كارثة.

ضرب مدينة ناجازاكي اليابانية بالقنبلة النووية

قامت الولايات المتحدة الامريكية بقصف مدينتي هيروشيما وناجازاكي باستعمال القنابل النووية عام 1945، وذلك بعد رفض اليابان تنفيذ إعلان مؤتمر بوتسدام الذي كان ينص على استسلام اليابان بالكامل دون أي شروط، وشاهد العالم على الهواء مباشرة الحدث، الذي غير خريطة القوى في العالم.

انفجار داخل استاد في فرنسا

كان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في استاد فرنسا الدولي لمتابعة مباراة كرة القدم بين منتخبي فرنسا وألمانيا، عام 2015، وخلال البث الحي للمباراة، سمع صوت انفجار ثم صوت انفجار ثان، وبأن أحداثاً إرهابية دامية أخرى تجرى في بالقرب من الاستاد، فيما يعرف بـ"السبت الأسود"، الذي راح ضحيته 130 قتيلا على يد تنظيم "داعش" الإرهابي

انفجار جامعة القاهرة

يد الإرهاب السوداء، حضرت مجددا على الهواء مباشرة في مصر، عندما وقع انفجاران متتاليان في محيط جامعة القاهرة في عام 2014، نتج عن الانفجار الثاني استشهاد العميد طارق المرجاوي متاثرا بجراحة في مستشفي الشرطة بالعجوزة، وهي العملية، التي تورطت فيها جماعة "أجناد مصر" الإرهابية.