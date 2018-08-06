بالفيديو| أول مواجهة بين سمير الإسكندراني والشاب المدعي بأنه ابنه

نفى أحمد سمير، الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو، وادعى أنه ابن الفنان سمير الإسكندراني، إنه لم يقصد الادعاء بأنه نجل الإسكندراني، لافتا إلى أن ما حدث هو أن المراسل وصفه بأنه نجل الإسكندراني، ما دفعه للتمادي مع المراسل في ادعائه وعدم نفيه.

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "الناس في مصر مأفورة في كل حاجة".

وصف الفنان سمير الإسكندراني ما حدث بأنه "جريمة سطو وانتحال شخصية" موجها حديثه للشاب في مداخلة مع البرنامج "مهما حاولت أنك تلطف وتستظرف في طريقة العرض، لكن السياق يظل سياق سرقة، وأنا محبتش أقدم شكوى للنيابة العامة، والنسب بتروح فيه رقاب عندنا في الصعيد".

وشبه الإسكندراني ما فعله الشاب بـ"نطة عوجة"، مضيفًا: "ده بيتصرف على أساس انه ابني، وبيعرف لغات زيي، وعنده مواقف وطنية زيي"، متابعا: "أنت أخطأت ومش عاوزين نقسوا عليك لكن دي سرقة".

واعترف الشاب أحمد سمير بأنه أخطأ، قائلا: "ساعات الواحد بيسعي من هنا أو من هنا بأي طريقة للوصول لهدف، ومفيش حد في الدنيا بيسعى أنه يضر حد وأنا بعترف إن أنا غلطان".