هاني شاكر لمحمد رمضان: "أتمنى تراعي ربنا وتبقى قدوة للأحسن والأجمل"

ناشد المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين، الفنان محمد رمضان قائلًا: "أنت فنان الناس حباك والناس بتقلدك كتير في الشارع وأنا بشوف أمثلة كتير لمحمد رمضان في شباب كتير بيحاولوا إنهم يقلدوه".

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار": "أنا بتمنى من كل قلبي إنه يراعي ربنا في الشباب دول ويبقى قدوة للأحسن وللأجمل وللأحلى دايمًا لأنه في يوم كلنا هنحاسب على إيه اللي قدمناه وإيه الفن اللي قدمناه وإيه اللي قدمته للناس وبقيت قدوة لهم وهل حاجة حلوة ولا وحشة".

وتابع: "إنت فنان جميل وناجح وربنا الفترة الجاية يخليك تهدي الدنيا شوية وتهتم بالحاجات الجميلة وبالقيم النبيلة اللي عايزين نزرعها في شبابنا".