هاني شاكر عن أزمة شعبولا في تونس: "محدش فوق القانون وربنا يعوض عليه"

علق المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين على الأزمة التي وقعت للمطرب شعبان عبدالرحيم في مطار تونس قائلًا: "أنا مع نقيب الموسيقيين في تونس قلبًا وقالبًا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار": "أنا مع القانون وكلنا مع القانون ولما بيبقى فيه اتفاق بيبقي فيه جزء بيتحول عن طريق البنك وممنوع تخرج بأكتر من 2000 دولار من تونس وكلنا عارفين كده".

وتابع: "مفيش حد فوق القانون ومش معنى عدم علم شعبان - ربنا يعوض عليه بالقانون- إن التوانسة وحشين وأنا بأيد ده وأنا زي شعبان وباحترم القانون والتوانسة وبالتزم بالمبلغ اللي أنا بخرج بيه".

وكان المطرب شعبان عبدالرحيم تعرض لمصادرة الأموال التي حصل عليها لإحيائه حفلين في تونس أثناء مغادرته مطار تونس عن طريق أحد ضباط الجوازات والذي حرر لشعبولا محضرا وصادر مبلغ 7500 دولار أمريكي كانت بحوزته.