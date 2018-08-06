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رئيس «تاون جاس» الأسبق: مصر ستتخلص نهائياً من «الأسطوانة» بعد 3 سنوات

رئيس «تاون جاس» الأسبق: مصر ستتخلص نهائياً من «الأسطوانة» بعد 3 سنوات

محمد حلمى: حصرنا منتجعات «الصحراوى» بالسنتيمتر ولا فرق بين مستثمر كبير وصغير.. وأعدنا 360 فداناً من «السليمانية»

محمد حلمى: حصرنا منتجعات «الصحراوى» بالسنتيمتر ولا فرق بين مستثمر كبير وصغير.. وأعدنا 360 فداناً من «السليمانية»

واشنطن تعلن تطبيق عقوباتها على إيران غدا

واشنطن تعلن تطبيق عقوباتها على إيران غدا

صانع أحذية المرضى: اتعلمت «الصنعة» فى «المستعمرة» من «أمريكى»

صانع أحذية المرضى: اتعلمت «الصنعة» فى «المستعمرة» من «أمريكى»

الجـــذام.. لعنة مجتمعية لا تسقط بالتقادم

الجـــذام.. لعنة مجتمعية لا تسقط بالتقادم

ارتباك بـ«أوقاف الإسكندرية» بعد نقل «العجمى» إلى السويس

ارتباك بـ«أوقاف الإسكندرية» بعد نقل «العجمى» إلى السويس

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توقعات "الأرصاد" لطقس الإثنين: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

توقعات "الأرصاد" لطقس الإثنين: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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فيديو| صحفي بـ"الوطن": دراسة خفض أيام العمل تنتهي مطلع سبتمبر المقبل

"أبوالهول" جديد في الأقصر.. وخبراء: "عندنا منه كتير"

"أبوالهول" جديد في الأقصر.. وخبراء: "عندنا منه كتير"

أزمات تواجه موسم دراما 2019.. خلافات حول زيادة الأجور بنسبة 25%

أزمات تواجه موسم دراما 2019.. خلافات حول زيادة الأجور بنسبة 25%

9 فئات معفاة من الضريبة العقارية

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لماذا صدر قرار تجريد راهب "أبو مقار" بخط يد البابا تواضروس؟

لماذا صدر قرار تجريد راهب "أبو مقار" بخط يد البابا تواضروس؟

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