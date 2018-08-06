نفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الأنباء المتداولة عن وجود دعوى قضائية مرفوعة للطعن في دستورية قانون الضريبة العقارية.

وأضافت حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن رئيس المحكمة الدستورية العليا صرح في لقاء تليفزيوني له بأن "المحكمة لم تصلها أي قضايا لبيان دستورية قانون الضريبة العقارية الجديد من عدمه، وأنه سدد الضريبة العقارية المقررة عليه".

وشددت حسين على دستورية القانون، مؤكدة أن ما تم إحالته للمحكمة الدستورية العليا كان قانونا قديما خاصا بالأراضي الفضاء.