اتهمت ربة منزل بقرية عرب العطيات التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، زوجها بقتل طفلتهما خنقا، لأنه "يكره خلفة البنات".

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ لمركز شرطة أبنوب من "آية. ب. م"، 20 سنة، ربة منزل، تتهم فيه زوجها "هشام. ح. ع. س" 30 سنة، فلاح، بقتل طفلتهما "حنان" 4 سنوات، بكتم أنفاسها.

وانتقلت قوات من مباحث المركز والأسعاف لموقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن الطفلة متوفاة على سرير داخل حجرة النوم، ونقلت الجثة وتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة.

وبسؤال والدة الطفلة ذكرت أن زوجها طلب منها أن تشتري له كبريت، وعقب عودتها إلى المنزل فوجئت بطفلتها متوفية، متهمة زوجها بأنه دخل عليها الحجرة وهي نائمة وكتم أنفاسها، معللة ذلك بأنه "يكره خلفة البنات".

وألقت القوات القبض على المتهم، وبمواجهته نفى الاتهامات الموجهة إليه، وحرر المحضر اللازم، وبالعرص على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرض الطفلة على الطب الشرعي.