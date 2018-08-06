أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أنه جار التحرك في الاتجاهات كافة للخروج من الأزمة السياحية، موضحة فتح أسواق جديدة، من خلال استعراض المقومات السياحية التي تمتلكها مصر.

وقالت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي عقدته مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ورجال الأعمال ومستثمري شرم الشيخ، إن المعاناة التي يعيشها القطاع السياحي أوشكت على الانتهاء، لافتة إلى أن الخروج من الأزمة يتطلب تتضافر جميع الجهود.

عقد الاجتماع على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد، لاستعراض مشكلاتهم واستطلاع آراء المستثمرين ومطالبهم للنهوض بالقطاع السياحي بجنوب سيناء، وخصوصا مدينة شرم الشيخ.