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أطباء: يمكن التعافى منه.. والدعم النفسى والاجتماعى ضرورى

أطباء: يمكن التعافى منه.. والدعم النفسى والاجتماعى ضرورى

251 مليون جنيه أرباح «الأهلى الكويتى» فى النصف الأول

251 مليون جنيه أرباح «الأهلى الكويتى» فى النصف الأول

رئيس «المجموعة»: العمل فى «تاور باى» أسرع من الجداول الزمنية

رئيس «المجموعة»: العمل فى «تاور باى» أسرع من الجداول الزمنية

«الأفريقى» يناقش «التغيرات المناخية» غداً

«الأفريقى» يناقش «التغيرات المناخية» غداً

مشروع قانون لتحصيل مصروفات المدارس بنكياً لمواجهة المغالاة

مشروع قانون لتحصيل مصروفات المدارس بنكياً لمواجهة المغالاة

بريد الوطن| مربع الأسرار

بريد الوطن| مربع الأسرار

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توقعات "الأرصاد" لطقس الإثنين: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

توقعات "الأرصاد" لطقس الإثنين: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيديو| صحفي بـ"الوطن": دراسة خفض أيام العمل تنتهي مطلع سبتمبر المقبل

فيديو| صحفي بـ"الوطن": دراسة خفض أيام العمل تنتهي مطلع سبتمبر المقبل

"أبوالهول" جديد في الأقصر.. وخبراء: "عندنا منه كتير"

"أبوالهول" جديد في الأقصر.. وخبراء: "عندنا منه كتير"

أزمات تواجه موسم دراما 2019.. خلافات حول زيادة الأجور بنسبة 25%

أزمات تواجه موسم دراما 2019.. خلافات حول زيادة الأجور بنسبة 25%

9 فئات معفاة من الضريبة العقارية

9 فئات معفاة من الضريبة العقارية

لماذا صدر قرار تجريد راهب "أبو مقار" بخط يد البابا تواضروس؟

لماذا صدر قرار تجريد راهب "أبو مقار" بخط يد البابا تواضروس؟

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