أعلنت البعثة الطبية للحج، صباح اليوم، وفاة ثاني الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة نتيجة أزمة قلبية حادة أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.

وقال الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، إن الحاج يدعى محمود إبراهيم عبدالكريم منصور، ويبلغ من العمر 61 عاما، من محافظة الإسماعيلية، ويتبع حج القرعة.

وأضاف شوقي، في تصريحات صحفية صباح اليوم، أنه في أثناء أداء الحاج مناسك العمرة فجر اليوم، تعرض لأزمة قلبية، ونقل إلى مستشفى أجياد في مكة المكرمة، مع محاولة إجراء إنعاش قلبي رئوي له، لكن دون جدوى وتوفي في المستشفى.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة للحاج.